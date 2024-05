Astor tok ledelsen da Andreas Vibstad Evensen scoret allerede i åpningsminuttet, men Even Håbrekke Hangerhagen sørget for balanse i Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg-regnskapet da han satte inn 1-1 tre minutter senere. Lars Hoemsnes Sandum var uheldig og scoret selvmål for Astor etter tolv minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Astor utlignet til 2-2 da Evensen satte ballen i mål da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborgs Hangerhagen satte inn et straffespark sju minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-2.

Håvard Aaseth Besseberg og Odin Haugen Sæther fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Etter onsdagens kamp er Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Astor ligger på fjerdeplass med ni poeng.

Oliver Skaret Barsøe dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Astor måle krefter med Nardo, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg møter Nardo.