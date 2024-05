En av lagets spillere sendte Sandnessjøen foran da han satte inn 1-0 et kvarter før pause, og Rafael Jugo Andersen fikk nettsus og doblet ledelsen like etterpå. Etter 22 minutter økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 3-0. Det resultatet sto seg til pause. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 3-0.

Sandnessjøen økte ledelsen

Ola Holmvik Danielsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Sandnessjøen, og August Parelius Tollaksen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Sandnessjøen et kvarter før full tid. Martin Wika Pettersen reduserte til 1-5 for Vega sju minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-1.

Sandnessjøen leder serien

Etter lørdagens kamp er Sandnessjøen på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Vega ligger på andreplass med ni poeng.

Simon Kornelius Nygård var kampleder.

30. mai er det ny kamp for Sandnessjøen. Da møter de Olderskog. Vega skal måle krefter med Mosjøen 2. juni.