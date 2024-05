Kårbø sendte Kvernbit 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter tolv minutter, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 åtte minutter senere. Etter 23 minutters spill fullførte Kvernbit 2-angriperen sitt hattrick. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 0-3.

Scoring fra elleve meter

Etter et kvarter av andre omgang fikk Ny-Krohnborg straffe, og Håvard Rød Breisnes scoret 1-3-målet. Et kvarter før slutt reduserte Daniel Moldøen-Hvidsten til 2-3 for Ny-Krohnborg. Noah Samuelsen sørget for jubel da han satte inn 4-2 etter 90 minutter. Ahamed Badalah Kromah reduserte for Ny-Krohnborg like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-4.

Ny-Krohnborgs Malcolm Murye Sokiri, Mathias Nilsen Vatle og Zanyar Jabbar fikk se det gule kortet. For Kvernbit 2 fikk Marcus Leivestad-Johnsen gult kort.

Topper tabellen

Etter fredagens kamp er Ny-Krohnborg nummer tre på tabellen med sju poeng, mens Kvernbit 2 er serieleder med 13 poeng.

Zoran Radojkic var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ny-Krohnborg prøver seg mot Flaktveit 3 4. juni, mens Kvernbit 2 spiller neste kamp mot Varegg/Sandviken 3 9. juni.