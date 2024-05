Etter kun seks minutter fikk Trygg/Lade 2/Trond 2 straffespark. Ada Furunes Aunøien satte inn 1-0-målet. Heimdal 2 utlignet til 1-1 da Mia Staurem Asklund satte ballen i mål etter 18 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Delte poengene

Fama Rabås Ndir ga Trygg/Lade 2/Trond 2 ledelsen på nytt ett minutt etter hvilen, men Aline De la Cruz utlignet til 2-2 da hun satte ballen i mål ett minutt senere. Noen minutter ut i andre omgang tok Heimdal 2 ledelsen ved Ingvild Halgunset, men Fama Rabås Ndir sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3 åtte minutter ut i andreomgangen. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 3-3.

Live Harrang (Trygg/Lade 2/Trond 2 J14) og Victoria Holsing Kottum (Heimdal 2 J14) fikk begge gult kort.

Leder serien

Etter torsdagens kamp ligger Trygg/Lade 2/Trond 2 på førsteplass på tabellen med 14 poeng, mens Heimdal 2 er på tredjeplass med ti poeng.

Teodor Whiteley var kampleder.

27. mai er det ny kamp for Heimdal 2. Da møter de Strindheim 2. Trygg/Lade 2/Trond 2 skal måle krefter med Følling 28. mai.