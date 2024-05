Julie Ruenes ga Vindbjart ledelsen etter kun fem minutters spill, og ni minutter senere doblet Vindbjart ved Kolbeinsen. Lydia Askedal la på til 3-0 for Vindbjart etter 21 minutter, og Kolbeinsen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-0 like etterpå. Et kvarter før sidebytte økte Vindbjart ved Kristina Honnemyr, og Thea Ingebretsen økte ledelsen da hun satte inn 6-0 fire minutter senere. Gerda Arnestad Eikeland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Vindbjart, og Vindbjart rykket ytterligere ifra da Linea Andreassen økte ledelsen noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-8.

Var suverene i andre omgang

Fem minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Leticia Raquel Mota Pinheiro satte inn 9-0 for Vindbjart, og Ruenes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for Vindbjart et kvarter før slutt. Kolbeinsen sikret seg hattrick da hun la på til 11-0 rett etterpå, og Mota Pinheiro satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 80 minutters spill. Eline Molaug økte til 13-0 for Vindbjart ett minutt senere. Den endelige stillingen i kampen ble 0-13.

Klatret til femteplass

Kristiansandkameratene har ikke tatt ett eneste poeng i år.

Etter onsdagens kamp ligger Kristiansandkameratene på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Vindbjart er på femteplass med ni poeng.

Terje Haugland dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kristiansandkameratene måle krefter med Donn 2, mens Vindbjart møter Øyestad.