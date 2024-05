Varg Andreas Lillemo Egge sørget for at Sandane 2/Breimsbygda fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål før det første minuttet var spilt, og Sander Hope doblet ledelsen da han satte inn 2-0 noen minutter før sidebytte. Johan Skaar Ohnstad gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 40 minutter. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-1.

Måløy 2 klarte ikke nærme seg

Chrisander Eilertsen sørget for balanse i Måløy 2-regnskapet da han satte inn 2-2 fem minutter etter pause. Sandane 2/Breimsbygda tok ledelsen igjen da Odin Nicolai Støyva Kronheim scoret sju minutter senere, men Skaar Ohnstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Isaac Habtemariam sendte Sandane 2/Breimsbygda foran på nytt da han satte inn 4-3 etter 80 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-3.

Sandane 2 / Breimsbygda serieleder

Etter torsdagens kamp er Sandane 2/Breimsbygda nummer én på tabellen med ni poeng, mens Måløy 2 er på sjuendeplass med ett poeng.

Nicolas Pinzon Contreras var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sandane 2/Breimsbygda spiller neste kamp mot Stryn 2 30. mai, mens Måløy 2 spiller neste kamp mot Stadlandet/Selje/Åheim.