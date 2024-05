Stjørdals-Blink tok ledelsen ved Mahmoud Karbon bare noen minutter ut i første omgang, og Mohamed Saleban doblet ledelsen da han satte inn 2-0 allerede etter fem minutter. Ibrahim Amsare var uheldig og scoret selvmål for Stjørdals-Blink sju minutter senere. Marius Ulstad scoret for Stjørdals-Blink og sørget for at stillingen var 3-1 etter 15 minutters spill, og Theo Ngimpheng Strand økte ledelsen da han satte inn 4-1 ti minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Målshow etter pause

Fem minutter ut i andre omgang scoret Marius Ulstad igjen da han gjorde 5-1, og Stjørdals-Blink rykket ytterligere ifra da Aron Mehus Hamadeh økte ledelsen et kvarter før slutt. Mahmoud Karbon satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Stjørdals-Blink fem minutter senere, og etter 62 minutter vartet samme spiller opp med hattrick. Fem minutter senere reduserte Iver Alexander Kvam til 2-8 for Sørlia. Phillip Nygård Norum la på til 9-2 for Stjørdals-Blink ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 9-2.

Troner på topp

Etter torsdagens kamp er Stjørdals-Blink på topp i serien på tabellen med 15 poeng, mens Sørlia er nummer fire med ti poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi var dommer.

Stjørdals-Blink bryner seg på Grong 26. mai, mens Sørlia spiller neste kamp mot Klompen to dager senere.