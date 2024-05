Mathias Vikestad-Hollakleiv sendte Byneset/Leinstrand i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 14 minutter, men Johannes Solli utlignet for Fosen tre minutter senere. En spiller ga Fosen ledelsen et kvarter før sidebytte, men Lucas Nilsen Klefstad sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 ni minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-2.

Tok alle poengene

Elias Riseth sørget for at Fosen tok ledelsen igjen med sin scoring seks minutter ut i andre omgang, og rett etterpå scoret Fosen-angriperen igjen da han gjorde 4-2. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-4.

Tok over sjetteplassen

Etter oppgjøret har både Byneset/Leinstrand og Fosen seks poeng.

Borge Indergård dømte kampen.

30. mai er det ny kamp for Fosen. Da møter de Åfjord. Byneset/Leinstrand skal måle krefter med Strindheim 2 1. juni.