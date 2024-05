Mjøndalen fikk en pangåpning på kampen da Markus Promjan Madsgård sendte laget sitt i ledelsen etter kun fire minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Etter 60 minutters spill ble vondt til verre for Odd, da Leander Gundersen Andersen doblet ledelsen for Mjøndalen. Sju minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Johannes Dåsvand Aanning reduserte til 1-2, og Odds Henrik Tallakstad scoret 2-2 fra krittmerket da det var spilt en halv time i andreomgangen. Markus Promjan Madsgård var uheldig og satte ballen i eget mål for Mjøndalen rett etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-3.

Mjøndalens David Husdal Aars fikk gult kort. For Odd fikk Andreas Sæther Aasen og Benjamin Hesmyr gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter søndagens kamp er Mjøndalen på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Odd ligger på fjerdeplass med ni poeng.

Mohammad Shaker Shahab var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 1. juni. Mjøndalen skal spille mot Stabæk, mens Odd møter Strømsgodset.