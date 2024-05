Shaho Bradar (TIFK) scoret 1-0 fra ellevemeteren etter kun seks minutter, og Reidar Tømmervold Venås scoret og doblet ledelsen for TIFK ni minutter senere. Romolslias nummer 18 reduserte for Romolslia etter 21 minutters spill, og Romolslias spiller nummer 18 utlignet da han satte inn 2-2 ni minutter senere. Mirkan Narci sørget for at TIFK tok ledelsen på nytt med sin scoring et kvarter før pause, og TIFKs Bradar scoret fra straffemerket fire minutter senere. Ved pause sto det 4-2.

Målbonanza etter hvilen

Roy Vidar Nordskag reduserte til 3-4 to minutter etter sidebytte. Abdulgani Altun gjorde 5-3 etter et kvarter av andre omgang, og TIFK rykket ytterligere ifra da Serkan Kucuk Yavuz økte ledelsen etter 70 minutter. Kevin Antonsen Kücükyavuz økte ledelsen for TIFK da han satte inn 7-3 fem minutter senere, og fem minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Anthony Pham satte inn 8-3 for TIFK. Altun satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-3 for TIFK. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 9-3.

Romolslia beholder tiendeplass

Etter søndagens kamp er TIFK på andreplass på tabellen med 18 poeng, mens Romolslia ligger på tiendeplass med null poeng.

Bård Hemming Lorentsen var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Romolslia spiller neste kamp mot Astor 2. juni, mens TIFK prøver seg mot Sverresborg 2 10. juni.