Vegard Aasen sendte Brodd i føringen da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Ble utvist

Vindbjarts Lars-Georg Reinlund Sæther fikk marsjordre to minutter før slutt, og Sindre Håland fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-0.

Brodds Øyvind Nilsen, Vegard Aasen og Sindre Håland pådro seg gult kort. For Vindbjart fikk Fabian Jeppestøl Engedal gult kort.

Fortsatt på tredjeplass

Etter lørdagens kamp er Brodd på tredjeplass på tabellen med 17 poeng, mens Vindbjart ligger på fjerdeplass med 13 poeng.

Kampen ble ledet av Karl Kenan Dogan. 280 tilskuere fikk med seg oppgjøret på NSE-banen Midjord kunstgras.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Brodd måle krefter med Madla, mens Vindbjart møter Staal Jørpeland.