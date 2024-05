Dette er dagens målscorere for Verdal: Erik Aarset Grønn med tre mål, Hermann Bjørgvik Fisknes med to mål, Erlend Dalen Nordberg med to mål, Erik Peters Moksnes, Håkon Dypdal Frøseth og Noah Røiseng Lundemo.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Mye å se fram til neste runde

Leksvik spiller mot Nessegutten/Skogn 29. mai, mens Verdal spiller neste kamp mot Sverre 2 to dager senere.