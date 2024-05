Etter halvspilt kamp hadde ingen av lagene klart å få ballen i mål. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målbonanza etter hvilen

Donn 2 tok ledelsen da en av lagets spillere satte inn 1-0 ti minutter ut i andreomgangen. Etter 58 minutters spill ble vondt til verre for Risør, da en spiller doblet ledelsen for Donn 2. en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Donn 2 fem minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 0-3.

Julie Frøyna-Leivann og Tiril Berge pådro seg gult kort.

Donn 2 beholdt tredjeplass

Dermed har Donn 2 vunnet tre kamper på rad.

Etter lørdagens kamp er Risør på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Donn 2 ligger på tredjeplass med ni poeng.

Adrian Endre Westgård dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 1. juni. Risør skal spille mot Hægebostad, mens Donn 2 møter Giv Akt.