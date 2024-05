Etter 13 minutters spill tok Tollnes ledelsen ved Mahdi Saada, men Torjus Kvitnes sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Etter 39 minutter fikk Tollnes straffespark. Marcus Kvam satte inn 2-1-målet. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1.

Straffemål

Kvitnes sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Stathelle/Langesund tok ledelsen da Mikkel Damgaard Solli scoret etter 66 minutters spill. Tollnes' M. Kvam scoret fra straffemerket etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Tollnes' Jon-André Moen Enggravslia fikk se det gule kortet. For Stathelle/Langesund fikk Jonathan Raudsepp og Magnus Johnsen Nystad gult kort.

Klatret til sjuendeplass

Etter mandagens kamp er Tollnes nummer elleve på tabellen med fire poeng, mens Stathelle/Langesund er på sjuendeplass med ti poeng.

Ridha Ben Mohamed Hnana var kampleder.

Tollnes prøver seg mot Skarphedin 3. juni, mens Stathelle/Langesund spiller neste kamp mot Herkules dagen etter.