Mats Lie sendte Byåsen 3 foran da han satte inn 1-0 etter 18 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Var suverene i andre omgang

Lunde doblet ledelsen for Byåsen 3 da han satte inn 2-0 ni minutter etter pause, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 et kvarter før slutt. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Sobaai Walid Aljezawi satte inn 4-0, og Theodor Andreassen økte ledelsen for Byåsen 3 da han satte inn 5-0 fem minutter før slutt. Torstein Aam økte til 6-0 for Byåsen 3 like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-0.

Andreassen pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Byåsen 3 har vunnet sine tre siste hjemmekamper.

Etter mandagens kamp ligger Byåsen 3 på tredjeplass på tabellen med 13 poeng, mens Strindheim 3 er på tiendeplass med ett poeng.

Lars Emil Hjelting Evjen var kampleder.

4. juni er det ny kamp for Byåsen 3. Da møter de Tiller 2. Strindheim 3 skal måle krefter med Rissa/Stadsbygd/Vanvik 7. juni.