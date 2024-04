Thomas Pedersen sendte Storm 3 i føringen da han satte inn 1-0 etter kun seks minutters spill, men Darly Daniel Oviedo Ibarra utlignet for Skiens Grane 2 etter 22 minutter. Storm 3 tok ledelsen igjen da Thomas Lauritzen satte inn 2-1 sju minutter senere. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-2.

Skiens Grane 2 hadde grunn til å juble mot Storm 3

Magnus Lauritzen scoret 3-1-målet ti minutter ut i andre omgang. Fem minutter senere reduserte Skiens Grane 2 ved Bodery Ismail, og Noori sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. To minutter før slutt scoret Skiens Grane 2-angriperen sitt andre mål da han gjorde 4-3. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-3.

Skiens Grane 2s Bahir Noori fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Kim Ben dømte kampen.

24. april er det ny kamp for Storm 3. Da møter de Gulset 2. Skiens Grane 2 skal måle krefter med Rjukan 26. april.