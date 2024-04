Etter elleve minutters spill tok Utleira ledelsen ved en spiller, men Alexander Skavøy Leksen utlignet da han satte inn 1-1. En av lagets spillere scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 etter 22 minutter, og Colin Wright satte ballen i mål seks minutter senere for Utleira og sørget for at stillingen var 3-1. Noen minutter før hvilen la samme spiller på til 4-1 for Utleira. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4.

Utleira dro ifra

En spiller laget hattrick da han la på til 5-1 etter 58 minutters spill, og Martin Andersen-Keysan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Utleira. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-6.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Kattem nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Utleira er på andreplass med fire poeng.

Anton Marken Urheim dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Utleira måle krefter med Gauldal, mens Kattem møter Ranheim.