Jon Andre Sandstå Steinhaug ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet bare noen minutter ut i kampen, og Vetle Johansen Nilsen scoret og doblet ledelsen for Tobienborg. Kristian Aasbø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Tobienborg etter 27 minutters spill, og ni minutter senere la Eimund Kielland på til 4-0. Etter 45 minutter fikk Tobienborg straffe, og Even Nordbø satte inn 5-0-målet. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Dro ifra

Tobienborg økte ledelsen til 6-0 da Herman Eftevaag Feyling satte ballen i mål fem minutter etter hvilen. Han hadde nettopp blitt byttet inn. Etter 65 minutters spill reduserte Vegard Katerås Haraldseid til 1-6 for Iveland. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Hans Adrian Holmestrand satte inn 7-1, og Tobienborg rykket ytterligere ifra da Meriton Rrustemi økte ledelsen etter 80 minutter. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 8-1.

Tobienborgs Lasse Omland fikk se det gule kortet. For Iveland fikk Vegard Katerås Haraldseid og Amaniel Tesfamariam Fessahaye gult kort.

Topper tabellen

Iveland har tapt alle kampene sine så langt i år.

Etter tirsdagens kamp er Tobienborg på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Iveland er nummer elleve med null poeng.

Mido Cembic dømte oppgjøret.

I neste runde skal Iveland måle krefter med Kristiansandkameratene 26. april. Tobienborg møter Express 2 30. april.