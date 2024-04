Etter kun fire minutter tok Vuku ledelsen ved Andre Ekseth, og Vuku var på farten igjen etter 16 minutters spill. De doblet ledelsen da Ove Anders Haugskott satte inn 2-0. Pa Nyont Gay økte til 3-0 for Vuku etter 38 minutter, og Vuku rykket ytterligere ifra da Henrik Rygg Kvåle økte ledelsen like etterpå. Jonas Hågensen Kokås satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Vuku etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 5-0.

Målshow etter pause

Gay scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 fire minutter etter pause. To minutter senere reduserte Ådne Børstad til 1-6 for Levanger 2. Haugskott scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-1 etter et kvarter av andreomgangen, og etter 72 minutter økte Vuku ved Oskar Hynne. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Runar Storsve Olsen satte inn 9-1 for Vuku, og R. Olsen scoret igjen da han gjorde 10-1 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 10-1.

Slik spilles neste runde

Kristofer Turøy var dommer i kampen.

20. april er det ny kamp for Vuku. Da møter de Rørvik. Levanger 2 skal måle krefter med Kvik 22. april.