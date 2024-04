Zang sendte Herd i føringen da hun satte inn 1-0 allerede etter ti minutter, og Herd var på farten igjen rett etterpå. De doblet ledelsen da en av lagets spillere satte inn 2-0. Et kvarter før hvilen reduserte Ida Klokkersund til 1-2 for Aksla/Guard/Rollon. Ved pause sto det 2-1.

Målshow i andre omgang

Zang scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-1 sju minutter ut i andre omgang, og Live Ryste Norstrand satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Herd to minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, fullførte Zang sitt hattrick, og June Kaeokhiao Ervik økte ledelsen for hjemmelaget da hun satte inn 6-1 etter 60 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-1.

Herd leder serien

Etter onsdagens kamp er Herd på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Aksla/Guard/Rollon ligger på femteplass med null poeng.

Bengt Kvalsvik var dommer i kampen.

I neste runde skal Aksla/Guard/Rollon måle krefter med Spjelkavik 24. april. Herd møter Hødd 1. mai.