Nicolai Spilde Engelsen ga Ørsta 2 ledelsen etter 17 minutter, og Martin Hjelle Bondhus doblet ledelsen for Ørsta 2 da han satte inn 2-0 to minutter før sidebytte. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da Watchara Boonkod satte inn 3-0. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-3.

Målløs andreomgang

Etter hvilen ble det ikke nettsus for noen av lagene. Dermed ble sluttresultatet 0-3.

Ørsta 2s Sondre Bolli Austrheim fikk gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter onsdagens kamp er Sæbø på tiendeplass på tabellen med ett poeng, mens Ørsta 2 ligger på andreplass med sju poeng.

Olav Fure var dagens dommer.

Ørsta 2 spiller neste kamp mot Hovdebygda 2 28. april, mens Sæbø bryner seg på Hareid 2 tre dager senere.