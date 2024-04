Bjørn Stokken Salomonsen ga Trott/Solid/Stord 2 ledelsen tidlig med sitt mål etter kun to minutter. Fem minutter senere ble vondt til verre for Fana 3, da Brady-Vikene doblet ledelsen for Trott/Solid/Stord 2. samme spiller økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter tolv minutters spill, og Trott/Solid/Stord 2-spilleren laget hattrick da han la på til 4-0 et kvarter før sidebytte. Brage Skjold Olsen økte til 5-0 for Trott/Solid/Stord 2 like etterpå, og etter 30 minutter økte avstanden mellom lagene da Adonay Norasmerom Mebazan satte inn 6-0 for Trott/Solid/Stord 2. fem minutter senere scoret Brady-Vikene igjen da han gjorde 7-0, og det sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 7-0.

Trott / Solid / Stord 2 pådro seg utvisning

Jonas Lindeflaten Zanetti satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter etter hvilen. Rett etterpå reduserte Fana 3 til 1-8. Einar Hilt Lidal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for Trott/Solid/Stord 2, og Salomonsen scoret igjen da han gjorde 10-1 sju minutter før slutt. Fire minutter senere økte Trott/Solid/Stord 2 ved Johannes Raunholm Johannessen. Ett minutt før slutt ble Trott/Solid/Stord 2s Odin Olsvik Førland sendt i garderoben da han pådro seg sitt andre gule kort. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 11-1.

Trott/Solid/Stord 2s Norasmerom Mebazan fikk se det gule kortet. For Fana 3 fikk Noah Rein van Zweden gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Thobias Magne Sellevold-Øystad var kampleder.

Trott/Solid/Stord 2 spiller neste kamp mot Bergen Nord 2 18. april, mens Fana 3 bryner seg på Halsnøy tre dager senere.