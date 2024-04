Julie Karlsson sendte Storm 2 i ledelsen etter 32 minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 0-1.

Hentet inn ledelsen

Etter 61 minutters spill scoret en spiller for Skiens Grane. Storm 2 tok ledelsen på nytt ved Johanne Arntzen Torskog tre minutter senere, men Natalia Rutkowska sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-2.

Slik spilles neste runde

Geir Jung Næss var kampleder.

Skiens Grane bryner seg på Treungen 23. april, mens Storm 2 spiller neste kamp mot Rjukan/Tinn to dager senere.