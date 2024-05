Disse scoret for Trio 2: Elias Pedersen Aarro med to mål og Dennis Solheim Markhus med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Nye poeng skal deles ut

Etter kampen står både Bergen Nord 2 og Trio 2 med ett poeng.

Liam Squibb-Engelsen var dagens dommer.

I neste runde skal Trio 2 måle krefter med Bjarg 3 25. mai. Bergen Nord 2 møter Åsane 3 26. mai.