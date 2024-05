Batnfjord fikk et forsprang da Indergård satte inn 1-0 fem minutter før sidebytte. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Kamplederen ga rødt

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, scoret Torgeir Kvendset for Søya/Surnadal. Indergård scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 ett minutt på overtid. Batnfjords Ruben Moltubakk Ulset så rødt to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-1.

Batnfjords Håvard Szabo fikk gult kort. For Søya/Surnadal fikk Henrik Melkild og Mohamad Osama Hussain gult kort.

Klatret på tabellen

Det var årets første seier for Batnfjord.

Etter torsdagens kamp er Batnfjord nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Søya/Surnadal er på andreplass med seks poeng.

Bjørn Enaasen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Batnfjord spiller neste kamp mot Kvass/Ulvungen 15. mai, mens Søya/Surnadal prøver seg mot Grøa 23. mai.