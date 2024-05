Kalvari Varahngia Beihai sørget for at Rollon/Aksla/Guard 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare seks minutters spill, og Rollon/Aksla/Guard 2-spilleren scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-0 åtte minutter senere. Etter 17 minutter reduserte Godøy ved en spiller. Godøy scoret selvmål fem minutter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Rollon / Aksla / Guard 2 dro ifra

Beihai fikk sitt hattrick et kvarter før full tid, og Ingrid Maria Gjerdsbakk Hovelsrud økte til 5-1 for Rollon/Aksla/Guard 2 like etterpå. Johanna Aamodt reduserte for Godøy etter 60 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-5.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Godøy på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Rollon/Aksla/Guard 2 er på fjerdeplass med ni poeng.

I neste runde skal Rollon/Aksla/Guard 2 måle krefter med Volda 19. mai. Godøy møter Valder 28. mai.