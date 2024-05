Mikkel Tømmervåg ga FCK ledelsen etter elleve minutter, og etter 30 minutters spill doblet Edvard Haugnes ledelsen til FCK. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2 etter første omgang.

FCK holdt stand

Israel Ngongo satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang. To minutter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da Sindre Dahle Fiske reduserte til 1-3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-3.

Surnadals Fiske fikk gult kort. For FCK fikk Lucas Ødegård Torvik og Patrik Sivertsen gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Surnadal på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens FCK er nummer to med ni poeng.

Mohamed Riad Suliman Aldurafi var dagens dommer.

19. mai er det ny kamp for FCK. Da møter de Averøykameratene. Surnadal skal måle krefter med Averøykameratene 26. mai.