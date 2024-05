En spiller sendte Gauldal foran da han satte inn 1-0 før det første minuttet var spilt, og Jens Bonesvoll scoret og doblet ledelsen for Gauldal etter 13 minutter. Gauldal økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 3-0. Olai Høyem Lien reduserte til 1-3 etter 18 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-1.

Ekspederte straffe i mål

Noen minutter ut i andre omgang fikk Gauldal straffe. En spiller satte inn 4-1-målet, og Filip Bjørgen Leinslie satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for hjemmelaget etter 51 minutter. Sebastian Strand-Bjørkum gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-5 et kvarter før full tid. Aron Haugen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for samme lag. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 6-2.

Lukas Andersen pådro seg gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter søndagens kamp ligger Gauldal på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Leinstrand/Byneset er på fjerdeplass med fire poeng.

Necmettin Ozdemir dømte kampen.

Gauldal møter Oppdal 2 23. mai, mens Leinstrand/Byneset spiller neste kamp mot Oppdal 2 28. mai.