Kvernbit tok ledelsen ved Topalli allerede i første minutt, men Maja Emilie Solen Hermansen sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 like etterpå. Andrea Marøy sendte Radøy i føringen da hun satte inn 2-1 etter kun ni minutter, men sju minutter senere utlignet Topalli for Kvernbit. Etter 36 minutters spill var hattricket et faktum for samme spiller. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2.

Scoret på straffespark

Tomine Albrechtsen scoret 4-2-målet etter 72 minutter, og sju minutter senere fikk Kvernbit straffe. Topalli scoret 5-2-målet. Fem minutter før slutt la Albrechtsen på til 6-2 for Kvernbit. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-2.

Radøys Miriam Stuksrud Gundersen fikk se det gule kortet.

Kvernbit klatrer til sjetteplass

Etter søndagens kamp er Kvernbit på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Radøy er nummer tolv med null poeng.

Erik Dirks Mongstad var kampleder.

26. mai skal Kvernbit møte Lindås, mens Radøy møter Dale/Stanghelle/Vaksdal.