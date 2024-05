Even Smevold Odberg sendte NTNUIÅ 2 foran da han satte inn 1-0 etter kun seks minutters spill, og NTNUIÅ 2 doblet ledelsen da Stian André Lyngås Skjelstad satte inn 2-0. NTNUIÅ 2-angriperen scoret igjen da han gjorde 3-0 et kvarter før sidebytte. Ved pause var stillingen 0-3.

Målbonanza etter hvilen

Elias Marøy Godø reduserte til 1-3 for Harøy noen minutter ut i andreomgangen. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Odberg satte inn 4-1, og Fredrik Fladmark Hoff økte ledelsen da han satte inn 5-1 ni minutter senere. Abduljabbaar Mohamoud Ismail Hir satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for NTNUIÅ 2, og NTNUIÅ 2 økte ledelsen da Tor Erling Pommeresche Aasprang satte ballen i nettet ett minutt før full tid. Dermed var stillingen 7-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-7.

Harøys Marco Leander Husøy Casas fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Harøy på femteplass på tabellen med fire poeng, mens NTNUIÅ 2 ligger på tredjeplass med ni poeng.

Birger Elias Breivik var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 22. mai. Harøy skal spille mot Lepsøy, mens NTNUIÅ 2 møter HaNo.