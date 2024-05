Malin Ekeli ga laget sitt ledelsen da hun satte inn 1-0-målet allerede etter tre minutter, men Marianne Ramtoft sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Tok alle poengene

Etter 51 minutters spill tok Nome ledelsen ved Heidi Nordskog Kostveit, og Rønningen sørget for at resultattavla viste 3-1 ett minutt senere. Fire minutter før slutt la 29-åringen på til 4-1 for Nome. Fire minutter senere reduserte Pors 2 ved Karoline Amundsen Bordi. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-4.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Pors 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Nome er på førsteplass med ni poeng.

Pavel Breivik var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 29. mai. Pors 2 skal spille mot Gulset, mens Nome møter Langesund/Stathelle.