Odd 2 tok ledelsen da Roligheten satte inn 1-0 etter bare tre minutter, og Sabri Harron doblet ledelsen for Odd 2 da han satte inn 2-0 to minutter senere. Roligheten økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter kun sju minutters spill, og etter 19 minutter la Noah Waldenstrøm-Moen på til 4-0 for Odd 2. samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Odd 2, og to minutter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da Omar Wesam Aldeen Khalifha satte inn 6-0 for hjemmelaget. Odd 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-0 like etterpå. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 7-0.

Målshow etter pause

Noen minutter etter hvilen fullførte Khalifha sitt hattrick, og samme spiller scoret sitt fjerde mål da han gjorde 9-0 noen minutter ut i andre omgang. Ni minutter etter pause scoret Harron igjen da han gjorde 10-0, og Khalifha satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-0 for samme lag fire minutter senere. Samme lag rykket ytterligere ifra da Emil Leion økte ledelsen etter 61 minutters spill, og rett etterpå var hattricket et faktum for Roligheten. Hjemmelaget økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet et kvarter før slutt. Dermed var stillingen 14-0. Jwan Adib Bali reduserte til 1-14 to minutter senere. Roligheten scoret igjen da han gjorde 15-1 ni minutter før slutt, og Khalifha satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. Fem minutter før slutt scoret Roligheten sitt sjette mål da han gjorde 17-1, og Leion la på til 18-1 for hjemmelaget tre minutter senere. Roligheten økte til 19-1 for samme lag minuttet før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 19-1.

Topper serien

Odd 2 har vunnet tre strake hjemmekamper.

Etter tirsdagens kamp er Odd 2 på topp i serien på tabellen med tolv poeng, mens Notodden 2 er på femteplass med null poeng.

Erik Karlstrøm var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Odd 2 måle krefter med Tollnes 2, mens Notodden 2 møter Langesund/Stathelle 2.