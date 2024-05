Maren Pelabon sørget for ledelse da hun satte inn 1-0-målet etter et kvarters spill, og Thorstensen scoret og doblet ledelsen for Ranheim etter 33 minutter. Ranheim-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Emma Olea Brekke Solberg reduserte for NTNUI etter 36 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Økte ledelsen

Ett minutt på overtid økte avstanden mellom lagene da Katrine Kjeldsberg satte inn 4-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-4.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger NTNUI på ellevteplass på tabellen med tre poeng, mens Ranheim er på førsteplass med 16 poeng.

Morten Bøstein-Melhus dømte oppgjøret.

I neste runde skal NTNUI måle krefter med Tynset 25. mai. Ranheim møter Orkla 27. mai.