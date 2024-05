Hilma Berggård Hov sendte Tiller i ledelsen etter bare to minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 0-1.

Steinkjer / Sørlia hentet inn ledelsen

Isabella Kristiansen Mæhre sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-1.

Silvana Teklemichael Gebrekidan, Hilma Berggård Hov og Torkel Wahl-Olsen pådro seg gult kort.

Klatret til ellevteplass

Etter lørdagens kamp er Steinkjer/Sørlia på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Tiller ligger på ellevteplass med fem poeng.

Arne Andreas Valstad var dommer i kampen.

Steinkjer/Sørlia spiller mot Ranheim 14. mai, mens Tiller spiller neste kamp mot Sverre/Nessegutten 25. mai.