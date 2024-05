Emilian Storvik sendte Ørland 2 foran da han satte inn 1-0 etter bare ti minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Ørland 2 dro i land seieren etter målrik andreomgang

Noen minutter ut i andreomgangen ble vondt til verre for Romolslia, da Tobias Sem Iversen doblet ledelsen for Ørland 2. en spiller reduserte for Romolslia fem minutter ut i andre omgang, og en av lagets spillere utlignet for Romolslia like etterpå. Ørland 2 tok ledelsen igjen da Sander Stijelja Rasmussen scoret etter 48 minutter, og Ørland 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-4.

Klatret til fjerdeplass

Ørland 2 har tatt poeng i sine fem siste kamper.

Etter mandagens kamp ligger Romolslia på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Ørland 2 er på fjerdeplass med elleve poeng.

Leon Aleksander Odden Sundseth var dommer i kampen.

Romolslia spiller neste kamp mot Åfjord 27. mai, mens Ørland 2 spiller mot Utleira 2 dagen etter.