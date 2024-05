Korsan sørget for at Malvik/Hommelvik fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter kun to minutters spill, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Malvik/Hommelvik etter 29 minutter. Malvik/Hommelvik økte ledelsen da Celine Storø satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 3-0, og noen minutter før sidebytte vartet Korsan opp med hattrick. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 4-0.

Målshow etter pause

Anniken Uglem satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Malvik/Hommelvik, og Thea Moen økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 6-0 etter 63 minutters spill. Frida Skumsvoll økte til 7-0 for vertene rett etterpå, og Malvik/Hommelvik rykket ytterligere ifra da Pia Bjerkan økte ledelsen da det var spilt en halv time i andre omgang. Skumsvoll scoret igjen da hun gjorde 9-0 tre minutter senere, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da T. Moen satte inn 10-0 for vertene. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 10-0.

Elise Kristoffersen pådro seg gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter søndagens kamp ligger Malvik/Hommelvik på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Varden Meråker er på åttendeplass med null poeng.

Julian Elstad var dagens dommer på Autosenteret Arena. 70 tilskuere hadde tatt turen.

8. mai er det ny kamp for Malvik/Hommelvik. Da møter de Vestbyen/Nationalkameratene. Varden Meråker skal måle krefter med Flatås 14. mai.