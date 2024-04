Allerede etter sju minutter tok Jerv 2 ledelsen ved Furaha, men sju minutter senere utlignet Tobias Kaas Knutsen for Våg. Furaha scoret igjen da han gjorde 2-1 etter 17 minutters spill, og Runar Hauge satte inn 3-1 like etterpå. Et kvarter før hvilen vartet Furaha opp med hattrick. Etter 45 minutter ble Vågs Håvard Karlsen sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4 til pause.

Våg reduserte

Etter et kvarter av andre omgang la Furaha på til 5-1 for Jerv 2. åtte minutter senere reduserte Våg ved Brian Kjeldsberg, og et kvarter før full tid reduserte Våg da 26-åringen satte inn 3-5-målet. Sju minutter senere reduserte Tobias Jakobsen til 4-5 for Våg. Den endelige stillingen i kampen ble 4-5.

Vågs Isak Andersen Abusdal, Henrik Frustøl, Fredrik Haldorsen og Tobias Kaas Knutsen fikk gult kort. For Jerv 2 fikk Henrik Ryltoft Bertelsen gult kort.

Tok over tolvteplassen

Etter mandagens kamp er Våg nummer to på tabellen med ni poeng, mens Jerv 2 er på tolvteplass med tre poeng.

Jesper Vidringstad Abrahamsen var dommer i kampen.

I neste runde skal Våg måle krefter med Froland 6. mai, mens Jerv 2 møter Donn samme dag.