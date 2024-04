En av lagets spillere ga Torden ledelsen etter 16 minutter, men Filip Aaland utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål sju minutter senere. Sebastian Aamodt sørget for at Torden tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 27 minutters spill, og en spiller sørget for at resultattavla viste 3-1 rett etterpå. Noen minutter før hvilen reduserte Dristug da Antonia Janina Rakowska satte inn 2-3-målet. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-3 etter første omgang.

Dro ifra

Aaland utlignet da han satte inn 3-3. Ni minutter ut i andreomgangen scoret Sebastian Aamodt igjen da han gjorde 4-3, og ni minutter senere var hattricket et faktum for Torden-spilleren. Et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Gabriel Dvergsnes satte inn 6-3. Like etterpå reduserte Dristug ved Antonia Janina Rakowska. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-6.

Tok over tredjeplassen

Etter oppgjøret står både Dristug og Torden med seks poeng.

John Sigurd Thomassen var kampleder.

2. mai er det ny kamp for Dristug. Da møter de Express/Lia. Torden skal måle krefter med Birkenes 3. mai.