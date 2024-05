Fana fikk en kjempestart på kampen da Saly Basem Mutair sendte laget sitt i ledelsen etter kun seks minutters spill, men Øygarden utlignet til 1-1 da Andrine Rong satte ballen i mål i samme minutt. Fana tok ledelsen på nytt da Saly Basem Mutair satte inn 2-1 allerede etter sju minutter, men Martine Andersen Dale sørget for balanse i Øygarden-regnskapet da hun satte inn 2-2 etter 18 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 2-2.

Ble utvist

Saly Basem Mutair gjorde hattrick noen minutter ut i andreomgangen, men etter et kvarter av andre omgang utlignet Andrine Rong for Øygarden. Saly Basem Mutair ga Fana ledelsen igjen etter 64 minutter, men Andrine Rong utlignet for Øygarden fire minutter senere. To minutter før slutt ble Fanas Ana-Maria Pisau sendt i dusjen da hun pådro seg sitt andre gule kort. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-4.

Synne Brøyn Gullaksen pådro seg gult kort.

Fortsatt på sjuendeplass

Etter torsdagens kamp er Fana på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Øygarden ligger på åttendeplass med ett poeng.

Markus Milde Samdal var dommer i kampen.

9. mai er det ny kamp for Øygarden. Da møter de Sotra/Telavåg. Fana skal måle krefter med Lyngbø/Frøya 23. mai.