Adrian Alexander Sandvik sendte Kvik 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Kvik 2 doblet ledelsen da samme mann satte inn 2-0 etter kun sju minutters spill. Ole Gunnes reduserte for Rennebu etter 45 minutter. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-2.

Rennebu hadde grunn til å juble mot Kvik 2

Sondre Eriksen Myhren sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2, og Markus Nyberg ga Rennebu ledelsen etter 90 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-2.

Rennebu klatrer til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Rennebu på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Kvik 2 ligger på sjetteplass med fem poeng.

Frank Willy Sørensen var kampleder.

Kvik 2 spiller neste kamp mot Vestbyen 12. mai, mens Rennebu prøver seg mot Ålen 20. mai.