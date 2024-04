Nora Margrethe Løvrød sørget for at Neset fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål allerede etter to minutters spill, men ett minutt senere scoret Linnea Eklund Ydsti for Remyra/Stjørdals-Blink/Fram. Bare noen minutter ut i første omgang scoret Remyra/Stjørdals-Blink/Fram-angriperen sitt andre mål da hun gjorde 2-1, og Marlene Tronseth Engås scoret 3-1-målet for Remyra/Stjørdals-Blink/Fram etter bare åtte minutter. Ni minutter senere var hattricket et faktum for Ydsti, og et kvarter før hvilen økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 5-1. Samme spiller økte til 6-1 for Remyra/Stjørdals-Blink/Fram fem minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-6.

Målshow i andre omgang

Noen minutter etter pause ble avstanden mellom lagene mindre da Mia Husås reduserte til 2-6, og Løvrød reduserte for Neset etter 52 minutters spill. Etter 63 minutter fullførte Neset-spilleren sitt hattrick, og rett etterpå reduserte Mie Rekkebo Stene til 5-6 for vertene. Leah Nilssen Rekkebo utlignet for Neset etter 70 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-6.

Vilde Korsnes pådro seg gult kort.

Slik spilles neste runde

Etter tirsdagens kamp er Neset på åttendeplass på tabellen med to poeng, mens Remyra/Stjørdals-Blink/Fram ligger på femteplass med fire poeng.

Olav Martin Wibstad var dagens dommer.

7. mai er det ny kamp for Neset. Da møter de Følling. Remyra/Stjørdals-Blink/Fram skal måle krefter med Aasguten samme dag.