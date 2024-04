Etter elleve minutter tok Nord 2 ledelsen ved Martin Bakke Ystaas, men Kucinskas utlignet for Bremnes 3 fem minutter senere. Henrik Gaulen Meling sendte Bremnes 3 foran da han satte inn 2-1 et kvarter før pause, men Ystaas sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Stillingen sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Hadde grunn til å juble

Kucinskas sendte Bremnes 3 i føringen på nytt ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-2.

Meling (Bremnes 3 G15) og Sindre Aarøy (Nord 2 G15) fikk begge gult kort.

Bremnes 3 klatrer til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Bremnes 3 nummer tre på tabellen med sju poeng, mens Nord 2 er på tolvteplass med null poeng.

Mehmet Orhan Guner var dommer.

I neste runde skal Bremnes 3 møte Falkeid Bokn, mens Nord 2 møter Stegaberg/Skjold 2.