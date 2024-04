Bakke tok ledelsen da Milicevic scoret etter bare fire minutter, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 to minutter senere. Per Fredrick Thorsen økte til 3-0 for Bakke etter kun åtte minutters spill, og like etterpå la Glenn Aamodt Tesaker på til 4-0. Chris Wilhelmsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Bakke, og Andreas Ersdal satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 25 minutter. Fire minutter senere var hattricket et faktum for Milicevic, og Eirik Østefjells satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for Bakke et kvarter før sidebytte. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Milicevic satte inn 9-0, og Bakke-angriperen økte ledelsen da han satte inn 10-0 etter 33 minutters spill. Samme mann scoret sitt sjette mål i kampen da han gjorde 11-0 fire minutter senere, og fem minutter før hvilen økte Bakke ved Milicevic. Lagene gikk av banen på stillingen 12-0 til pause.

Økte ledelsen

Ersdal økte ledelsen for Bakke da han satte inn 13-0 to minutter etter pause. Lura reduserte til 1-13 ved Branimir Marinov like etterpå. Etter 70 minutter scoret Wilhelmsen igjen da han gjorde 14-1, og Bakke rykket ytterligere ifra da Tesaker økte ledelsen to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 15-1.

Bakkes Lazar Milicevic pådro seg gult kort.

Bakke leder serien

Etter lørdagens kamp er Bakke på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Lura ligger på niendeplass med null poeng.

Jasmin Sahmanovic var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lura måle krefter med Helleland, mens Bakke møter Dirdal.