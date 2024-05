En av lagets spillere sendte Byåsen 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 18 minutters spill, men en spiller sørget for balanse i Ørland-regnskapet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Byåsen 2 tok ledelsen igjen da Max William Gartland-Olsen satte inn 2-1 etter 27 minutter, men Nftalem Negasi Habteselassie utlignet for Ørland fire minutter senere. Max William Gartland-Olsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-2 noen minutter før pause, og to minutter før sidebytte vartet Byåsen 2-spilleren opp med hattrick. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-4.

Forsvarte ledelsen etter hvilen

Max William Gartland-Olsen økte ledelsen da han satte inn 5-2 fem minutter ut i andreomgangen, og Emiliam André Pedersen Svorkås la på til 6-2 for Byåsen 2 et kvarter før full tid. Noah Singstad Næsset reduserte til 3-6 to minutter før slutt, og ett minutt før full tid scoret Ørland-spilleren sitt andre mål da han gjorde 4-6. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-6.

Max William Gartland-Olsen pådro seg gult kort.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Ørland på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Byåsen 2 er på sjuendeplass med tre poeng.

Tom-Andre Olden var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Byåsen 2 måle krefter med Trygg/Lade 2, mens Ørland møter Nardo 2.