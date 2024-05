Leik 7er fikk et forsprang da Eid satte inn 1-0 noen minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Var suverene i andre omgang

Anja Fagerbekk doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 etter 41 minutter, og Eid økte ledelsen da hun satte inn 3-0 sju minutter senere. Etter 50 minutters spill vartet Leik-spilleren opp med hattrick, og Ester Johanne Lillebudal økte ledelsen for Leik 7er da hun satte inn 5-0 ti minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-5.

Ålen serieleder

Det var sesongens første seier for Leik.

Etter mandagens kamp ligger Ålen på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Leik er på andreplass med tre poeng.

Frode Bøe Moen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ålen spiller neste kamp mot Skaun 13. mai, mens Leik bryner seg på Buvik 20. mai.