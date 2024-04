Etter tolv minutter tok Blindheim 2 ledelsen ved en av lagets spillere, og Sofie Riis Holmstrøm fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter senere. Blindheim 2 rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen etter et kvarters spill, og fem minutter senere var hattricket et faktum for Blindheim 2-spilleren. Tre minutter før pause reduserte Sula 2 da en spiller satte inn 1-4-målet, og en av lagets spillere reduserte for Sula 2 like etterpå. Lagene gikk til pause på stillingen 4-2.

Målbonanza etter pausen

Noen minutter ut i andre omgang scoret Sofie Riis Holmstrøm igjen da hun gjorde 5-2, og Hedda Klara Ødegård Flisnes økte ledelsen da hun satte inn 6-2 etter 60 minutter. Seks minutter senere la Sofie Riis Holmstrøm på til 7-2 for Blindheim 2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-2.

Blindheim 2 klatrer til tredjeplass

Etter mandagens kamp ligger Blindheim 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Sula 2 er på niendeplass med null poeng.

Amalie Gresdal Åsheim var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sula 2 spiller neste kamp mot Ørsta 2 5. mai, mens Blindheim 2 møter Valder 2 dagen etter.