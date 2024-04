Vartdal tok ledelsen da Martinius Gamlem scoret etter kun fem minutter, men Sindre Kalvatn sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 18 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Vartdal hadde grunn til å juble

Fredrik Vartdal sørget for at Vartdal tok ledelsen igjen med sin scoring etter 52 minutter. Pål Sætre-Kjærbech scoret for Vartdal tre minutter før slutt, slik at resultattavla viste 3-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-3.

Vartdal beholdt sjetteplass

Etter tirsdagens kamp ligger Volda 3 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Vartdal er på sjetteplass med tre poeng.

Henning Nygård var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vartdal spiller mot Hødd 3 3. mai, mens Volda 3 spiller neste kamp mot Hødd 3 7. mai.