Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Stord / Solid / Trott så rødt

Stord/Solid/Trott tok ledelsen da Nicklas Brady-Vikene scoret da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Os' Niklas Hansen Takvam var uheldig og scoret selvmål to minutter senere. Stord/Solid/Trotts Brady-Vikene ble sendt i garderoben et kvarter før full tid. Den endelige stillingen i kampen ble 2-0.

Sigurd Martin Søviknes, Thomas Klausen Turøy og Trym Bjørnsen Aspenes pådro seg gult kort.

Tok over andreplassen

Stord/Solid/Trott står uten poengtap så langt denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Stord/Solid/Trott på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Os er nummer fem med null poeng.

Norbert Sendela var dommer.

7. mai er det ny kamp for Os. Da møter de Fyllingsdalen. Stord/Solid/Trott skal måle krefter med Fyllingsdalen 21. mai.