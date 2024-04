A. Soboniak sendte Hitra i føringen da han satte inn 1-0 allerede i første minutt, og A. Soboniak fikk nettsus og doblet ledelsen etter 21 minutters spill. Ole Edvin Beer reduserte for Trond 2 tre minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 2-1.

Målshow i andre omgang

Linus Hammerhaug Selvåg scoret 3-1-målet noen minutter ut i andreomgangen, og seks minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Tesfa Muruts Tesfa satte inn 4-1. Mathias Wraalsen Herfjord økte til 5-1 for Hitra et kvarter før full tid, og Kebron Mhreteab Gebremichael la på til 6-1 for Hitra like etterpå. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-1.

Beer fikk se det gule kortet.

Ny runde - nye muligheter

Etter tirsdagens kamp er Hitra på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Trond 2 er nummer ni med ett poeng.

Torgeir Midtlyng var kampleder.

7. mai er det ny kamp for Hitra. Da møter de Skaun. Trond 2 skal måle krefter med KIL/Hemne samme dag.