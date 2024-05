Etter bare ti minutter tok Gimletroll ledelsen ved Ole Simonsen Haukom, men Caspian Schøgren Valsgård utlignet for Fløy ni minutter senere. Haukom scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 et kvarter før hvilen. Ved pause var stillingen 2-1.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Johan Akeland Hillesund sørget for balanse i Fløy-regnskapet da han satte inn 2-2 ti minutter ut i andreomgangen, og Fløy tok ledelsen da samme spiller scoret ti minutter senere. Matheo Supersaxo Tungesvik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-3.

Johan Martinsen (Fløy G15) og Matteo Marvik Valzani (Gimletroll G15) fikk begge gult kort.

Fortsatt på sjetteplass

Etter onsdagens kamp ligger Gimletroll på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Fløy er på sjetteplass med fem poeng.

Enrique Ibaceta Gonzalez var dommer i kampen.

25. mai er det ny kamp for Gimletroll. Da møter de Randesund. Fløy skal måle krefter med Vigør samme dag.